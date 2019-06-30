У Харківській області на ЗНО зареєструвалося понад 20 тис. абітурієнтів

Фото: Юлія Світлична (прес-служба)

Найвищі оцінки отримали абітурієнти Харківської області

В Харківській області на ЗНО цього року зареєструвалося 21 228 абітурієнтів, 23 отримали 25 оцінок у 200 балів. Про це повідомила директор Департаменту науки і освіти ХОДА Лариса Карпова, підбиваючи підсумки проведення оцінки знань в 2019 році, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ХОДА.

Вона зазначила, що кожному зареєстрованому на ЗНО-2019 були створені умови для об'єктивного та неупередженого оцінювання його знань.

"І зараз, коли все завершилося, можемо сказати, що ми майже на 100% виконали все, що планували", – зазначила Лариса Карпова.

Повний аналіз оцінки традиційно буде підготовлений в кінці серпня - початку вересня. Але вже є дані про найбільш високі оцінки, які отримали абітурієнти Харківської області.

"Кількість 200-бальних оцінок по Харківській області становить 25. Оцінок 25, але дітей, які показали такий результат – 23, тому що в Харківській області є унікальний випускник школи №8 Московського району міста Харкова, який отримав 200 балів відразу з трьох предметів . Всі інші отримали 200 балів з 1 предмету", – повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

28 червня голова ХОДА Юлія Світлична вручила атестати випускникам шкіл у місті Дергачі.

"Якщо ви вважаєте, що завтра ви вже не будете вчитися, ви помиляєтеся, адже ми вчимося все життя. Тому ніколи не забувайте, чого вчили вас вчителя і чого навчають вас батьки. Шановні випускники! Бажаю вам наснаги, здоров'я, впевненості в собі. Знайте: ви обов'язково досягнете того, чого хочете. Будьте завжди людьми, будьте відкриті для світу, добивайтесь неймовірних вершин", - звернулася до випускників Світлична.