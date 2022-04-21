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Война продолжается. Украинцам напомнили правила безопасности на освобожденных от оккупантов территориях

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Украина, Четверг 21 апреля 2022 12:20
Война продолжается. Украинцам напомнили правила безопасности на освобожденных от оккупантов территориях Фото: жителям освобожденных территорий напомнили правила безопасности (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителям освобожденных от российских оккупантов территорий напомнили правила безопасности. Спасатели призвали не приближаться к местам, где находились вражеские силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

На территориях, которые были освобождены от российских захватчиков, запрещается:

  • ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;
  • приближаться к разбитой вражеской технике;
  • заходить к заброшенным сооружениям и домам;
  • съезжать на обочину дорог.

Кроме того, спасатели призывают не приближаться к подозрительным предметам, а в случае их обнаружения нужно звонить на линию 101 или 102.

"Враг оставил много растяжек, на которые вы можете наткнуться в очень необычных местах. Война продолжается, а поэтому 100% безопасных мест сейчас нет", - отметили спасатели.

Напомним, в Киевской области автомобиль лесников подорвался на вражеской мине. Один человек погиб, еще один - ранен.

Также недавно в Ирпене подорвался грузовой автомобиль. Водитель погиб на месте.

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