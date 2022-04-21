Война продолжается. Украинцам напомнили правила безопасности на освобожденных от оккупантов территориях

Жителям освобожденных от российских оккупантов территорий напомнили правила безопасности. Спасатели призвали не приближаться к местам, где находились вражеские силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

На территориях, которые были освобождены от российских захватчиков, запрещается:

ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить к заброшенным сооружениям и домам;

съезжать на обочину дорог.

Кроме того, спасатели призывают не приближаться к подозрительным предметам, а в случае их обнаружения нужно звонить на линию 101 или 102.

"Враг оставил много растяжек, на которые вы можете наткнуться в очень необычных местах. Война продолжается, а поэтому 100% безопасных мест сейчас нет", - отметили спасатели.