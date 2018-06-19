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Интервью

В Харьковской области двое чиновников-пограничников требовали взятку от азербайджанца

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 12:15
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Правоохранители проводят обыски в одном из отделов пограничной службы Харьковского пограничного отряда

В Харьковской области на взятке задержали инспектора пограничного контроля, начальника группы отделения инспекторов пограничной службы одного из отделов пограничной службы Харьковского пограничного отряда и начальника отделения инспекторов пограничной службы этого же отдела. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Должностные лица пограничной службы были задержан во вторник, 19 июня 2018 года, за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 19 800 гривен.

"Установлено, что указанные должностные лица, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовали и получили от гражданина Азербайджанской Республики указанные денежные средства за совершение в его интересах действий по снятию запрета въезда и попадания на территорию Украины", - сообщили в прокуратуре.

Пограничников задержали сразу после внесения в паспорта указанного гражданина сведений о въезд на территорию Украины и получение взятки.

 

Фото: взятка пограничников (gp.gov.ua)

В настоящее время правоохранителями в отношении задержанных проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски. Задержанным готовятся сообщения о подозрении. Прокуратурой будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения их от занимаемых должностей.

Напомним, недавно сотрудники Управления защиты экономики совместно с военной прокуратурой Западного региона Украины задержали во время получения взятки заместителя Черновицкого пограничного отряда.

В Киеве прокурора и бывшего работника ГПУ задержали на взятке в 22 тыс. долларов Заместителя Черновицкого пограничного отряда задержали на взятке
Теги публикации: пограничники, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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