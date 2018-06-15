Заступника Чернівецького прикордонного загону затримали на хабарі

Прикордонник зажадав неправомірну винагороду у сумі 20 тис. гривень

Співробітники Управління захисту економіки спільно з військовою прокуратурою Західного регіону України затримали під час отримання хабара заступника Чернівецького прикордонного загону. Про це повідомляє прес-служба Управління захисту економіки в Чернівецькій області на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітники Управління захисту економіки в Чернівецькій області спільно з військовою прокуратурою Західного регіону України викрили 45-річного заступника командира прикордонного загону області", - йдеться у повідомленні.

ЗАСТУПНИКА КОМАНДИРА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ЗАТРИМАЛИ НА ХАБАРІ Співробітники Управління захисту економіки... Опубліковано Управління захисту економіки в Чернівецькій області 15 червня 2018 р.

Так, полковник організував злочинну схему особистого збагачення під час проведення процедури публічних закупівель спорядження для прикордонного загону. За укладання договорів на поставку амуніції від суб’єктів господарської діяльності прикордонник зажадав неправомірну винагороду у сумі 20 тис. гривень.

"14 червня під час отримання неправомірної вигоди, в ході проведення поліцейської спецоперації, хабарника було затримано", - йдеться у повідомленні.

Фото: затриманий та вилучені кошти Як повідомляється, наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою ст. 368 (прийняття, пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура України затримала на хабарі 200 тис. доларів керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області