У Харківській області чиновницю ДФС затримали на хабарі у 100 тисяч гривень

Фото: затримання на хабарі (ssu.gov.ua)

Старший держінспектор відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем вимагала у підприємця 200 тис. гривень

В Харківській області правоохоронці затримали на отриманні хабара посадову особу Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Повідомляється, що правоохоронці встановили, що старший державний інспектор відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем регіонального управління ДФС вимагала від керівника місцевого комерційного підприємства 200 тис. гривень. Чиновниця за цю суму обіцяла не відображати в матеріалах податкової перевірки всі виявлені правопорушення та не нарахувати в повному обсязі штрафні санкції.

Правоохоронці затримали посадову особу ДФС в одному з закладів громадського харчування Харкова під час одержання чергової частини хабара у розмірі 100 тис. гривень.

Зараз вирішується питання про оголошення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ проводить розслідування проти двох посадових осіб Волинської митниці, які оформили більше тисячі транспортних засобів за підробленими документами та завдали державі збитків на суму понад 7 млрд гривень.