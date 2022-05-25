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В Харьковской области армия РФ предприняла попытку наступления, которая была отбита

Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

На Харьковском направлении российская армия обстреляла из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населённого пункта Рубежное. Кроме того, солдаты РФ предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки в Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории российской федерации.

В Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также армия РФ нанесла авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека. В Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населённого пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, российские военные ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышувахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

На Авдеевском направлении силы армии РФ не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Также применялась штурмовая и армейская авиация в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

Отметим, с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые.

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