Фирташ, Дерипаска, Медведчук и не только. Названы суммы арестованных в Украине активов

В Украине уже арестовали активов по меньшей мере 33 млрд гривен в рамках уголовных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook .

По ее словам, в судебном порядке арестовано 469 млн гривен на счетах и ценные бумаги стоимостью около 12 млрд гривен российского олигарха Михаила Фридмана.

"Ценные бумаги фигуранты пытались от нас спрятать, к слову. За неудачную операцию при попытке переоформить бумаги трем гражданам Кипра были сообщены о подозрении органами следствия Украины", - заявила генпрокурор.

Также Украина арестовала производственный участок и другое недвижимое имущество ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", который находится под контролем российского бизнесмена Михаилу Шелкову. Также были арестованы 16 транспортных средств, 14 млн гривен на банковских счетах предприятия, корпоративные права общества и две квартиры подозреваемого.

Кроме того, в Днепре арестован производственный комплекс, помещение, склад, корпоративные права и банковские счета ООО "ВСМПО Титан Украина", которое является дочерним предприятием "Корпорации ВСМПО-АВИСМА". Его основателем является правительство России и к которому имеет отношение Михаил Шелков.

Суд также арестовал корпоративные права на 1,5 млрд гривен ООО "Николаевский глиноземный завод", связанного с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

"Корпоративные права на сумму 437,4 млн гривен ООО "АЭРОК", входящее в группу российских бизнесменов Молчанова и Нестерова. Также под арестом движимое и недвижимое имущество АО «Кировоградское рудоуправление», относящееся к российским бизнесменам Кабаргину и Соловьеву", - заявила Венедиктова.

Кроме этого, суд наложил арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки общей стоимостью более 4,5 млрд гривен.

По ее словам, также наложен арест на товары общества "Август Украина", экспортировавшего продукцию из республики Беларусь, на сумму более 62 млн гривен.