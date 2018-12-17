В Харьковской области активно ремонтируют больницы, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба ОГА)

Светличная посетила Харьковскую областную детскую больницу

В Харьковской областной детской больницы ремонтируются палаты, закупается новое оборудование, а также внедряются областные программы, бюджетные средства предоставляют возможность лечиться тем семьям, у которых нет денег для лечения своих детей. Об этом заявила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная во время посещения ОДКБ №1, сообщает официальный сайт облгосадминистрации.

"Областная детская больница №1 - это базовый медицинский комплекс, который предоставляет возможность хирургического вмешательства всем детям из Харьковской области, а также принимает пациентов из Донецкой и Луганской областей. Для того, чтобы оказывать качественную помощь, мы укрепляем инфраструктуру этого учреждения. Ремонтируем те здания и палаты, которые долго этого ждали. Закупаем новое оборудование. И, конечно, внедряем областные программы, которые за счет бюджетных средств дают возможность лечиться или приобретать то оборудование, которое не могут себе позволить купить семьи, чтобы вылечить своих детей", - сказала Светличная.

Как сообщается, в ходе встречи с коллективом Харьковской областной детской клинической больницы №1 глава ХОГА напомнила о том, как на подобном мероприятии в прошлом году врачи задавали ей вопрос о начале ремонтных работ за средства Европейского инвестиционного банка.

"Я сказала, что ремонт обязательно будет. И сегодня эти работы ведутся. Мы встречались с Европейским инвестиционным банком, долго находились в переговорах, занимались этим вопросом с Кабинетом министров Украины. И результат есть - он воплощается, в том числе и в вашей больнице", - отметила руководитель области.

Так, в этом году в ОДКБ № 1 полностью заменили окна на пластиковые, отремонтировали 1,5 тысячи квадратных метров мягкой кровли, заменили 78 радиаторов.

"Завершаем ремонт цокольного этажа - это основная магистраль, соединяющая поликлиническое отделение со стационаром. Также в этом году была открыта операционная, приемное отделение, получено оборудование и под него сделаны ремонты в каждом отделении", - сообщила главный врач ОДКБ №1 Оксана Пионтковская.

В ближайшей перспективе учреждения - ремонт еще нескольких отделений и рентгенкабинета.

Областная детская клиническая больница №1 стала одним из 30 объектов медицинской сферы области, где в этом году проводят реконструкции. В 2019-м работы продолжатся, заверила глава ХОГА: "Будем и в дальнейшем отдавать приоритет гуманитарной сфере. Необходимое финансирование уже частично заложено в областной бюджет".