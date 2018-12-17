У Харківській області активно ремонтують лікарні, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (прес-служба ОДА)

Світлична відвідала Харківську обласну дитячу лікарню

В Харківській обласній дитячій лікарні ремонтуються палати, закуповується нове обладнання, а також впроваджуються обласні програми, бюджетні кошти надають можливість лікуватися тим сім'ям, у яких немає грошей для лікування своїх дітей. Про це заявила голова Харківської ОДА Юлія Світлична під час відвідування ОДКЛ №1, повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

"Обласна дитяча лікарня №1 - це базовий медичний комплекс, який надає можливість хірургічного втручання всім дітям з Харківської області, а також приймає пацієнтів з Донецької та Луганської областей. Для того, щоб надавати якісну допомогу, ми зміцнюємо інфраструктуру цієї установи. Ремонтуємо ті будівлі і палати, які довго цього чекали. Закуповуємо нове обладнання. І, звичайно, впроваджуємо обласні програми, які за рахунок бюджетних коштів дають можливість лікуватися або купувати те обладнання, яке не можуть собі дозволити купити сім'ї, щоб вилікувати своїх дітей", - сказала Світлична.

Як повідомляється, в ході зустрічі з колективом Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1 голова ХОДА нагадала про те, як на подібному заході в минулому році лікарі ставили їй запитання про початок ремонтних робіт за кошти Європейського інвестиційного банку.

"Я сказала, що ремонт обов'язково буде. І сьогодні ці роботи ведуться. Ми зустрічалися з Європейським інвестиційним банком, довго перебували в переговорах, займалися цим питанням з Кабінетом міністрів України. І результат є - він втілюється, в тому числі і у вашій лікарні", - зазначила керівник області.

Так, в цьому році в ОДКЛ № 1 повністю замінили вікна на пластикові, відремонтували 1,5 тисячі квадратних метрів м'якої покрівлі, замінили 78 радіаторів.

"Завершуємо ремонт цокольного поверху - це основна магістраль, що з'єднує поліклінічне відділення зі стаціонаром. Також в цьому році була відкрита операційна, приймальне відділення, отримано обладнання і під нього зроблені ремонти у кожному відділенні", - повідомила головний лікар ОДКЛ №1 Оксана Піонтковська.

У найближчій перспективі установи - ремонт ще кількох відділень та рентгенкабінету.

Обласна дитяча клінічна лікарня №1 стала одним із 30 об'єктів медичної сфери області, де в цьому році проводять реконструкції. В 2019-му роботи продовжаться, запевнила голова ХОДА: "Будемо і надалі віддавати пріоритет гуманітарній сфері. Необхідне фінансування вже частково закладено до обласного бюджету".