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В Харьковском горсовете уточнили даты траура по Кернесу

Автор: Артур Родивилов

В Харькове скорректировали даты траура в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса. Он продлится не три дня, как было объявлено изначально, а два.

Это следует из обновленной информации, опубликованной на официальном сайте Харьковского горсовета.

Отмечается, что в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены днями траура в городе Харькове.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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Документ предписывает в дни траура приспустить Государственный Флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Напомним, утром 17 декабря, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце.

Отметим, функции мэра будет исполнять секретарь местного совета. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Секретарем Харьковского городского совета сейчас является Игорь Терехов.

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