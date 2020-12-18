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У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом

Автор: Артур Родивилов

У Харкові скорегували дати жалоби у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса. Він триватиме не три дні, як було оголошено спочатку, а два.

Це випливає з оновленої інформації, опублікованої на офіційному сайті Харківської міськради.

Наголошується, що у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса 17 і 18 грудня оголошені днями жалоби у місті Харкові.

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

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Документ наказує в дні жалоби приспустити державний прапор України та прапори міста на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Нагадаємо, вранці 17 грудня, бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес помер, у нього зупинилося серце.

Зазначимо, функції міського голови буде виконувати секретар місцевої ради. В ОПОРІ повідомили, що виконуючий обов'язки мера не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після смерті міського голови звертається до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Секретарем Харківської міської ради зараз є Ігор Терехов.

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Новини України ХарківГенадій КернесХарків