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Харьковский суд снова отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова

Автор: Илона Свиридова

Второй апелляционный административный суд Харькова в очередной раз отменил решение городского совета, которым проспекту Григоренко переименовывали обратно на Маршала Жукова. Это уже третье решение не в пользу горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата харьковского городского совета Дмитрия Булаха.

"…горсовет опять нам проиграл в апелляции по Жукову. Юридически в Харьков опять вернулся проспект Григоренко", - сообщил Булах.

Отметим, политические и судебные споры о том, чье имя должен носить проспект, тянутся с 2016. Проспект Жукова получил имя Петра Григоренко в рамках декоммунизации.

Напомним, летом один и тот же суд в Харькове принял диаметрально разные решения по проспекту Жукова/Григоренко.

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Харьков