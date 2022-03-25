Харьковский рынок "Барабашово" снова загорелся после обстрела

Российские войска в очередной раз обстреляли рынок "Барабашово" в Харькове. В результате возник пожар, но угрозы масштабного распространения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы ТЦ "Барабашово".

"В настоящее время территория оцеплена. Ведутся работы по полной ликвидации пожара. Работа волонтерского хаба, осуществляющего деятельность на территории торгового центра, не останавливалась", - отметила администрация.

Сообщается, что в результате обстрела загорелись около 20 торговых объектов. На данный момент пожар локализован усилиями местных сотрудников.

Напомним, до этого в середине марта после обстрела был большой пожар на "Барабашово", при его тушении погиб спасатель.

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