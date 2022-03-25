Харківський ринок "Барабашово" знову загорівся після обстрілу

Російські війська в черговий раз обстріляли ринок "Барабашово" в Харкові. В результаті виникла пожежа, але загрози масштабного поширення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби ТЦ "Барабашово".

"В даний час територія оточена. Ведуться роботи по повній ліквідації пожежі. Робота волонтерського хаба, що здійснює діяльність на території торгового центру, не зупинялася", - зазначила адміністрація.

Повідомляється, що в результаті обстрілу загорілися близько 20 торгових об'єктів. На даний момент пожежу локалізовано зусиллями місцевих співробітників.

Нагадаємо, до цього в середині березня після обстрілу була велика пожежа на "Барабашово", при її гасінні загинув рятувальник.

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