В Харьковской обл. горело отделение по нефтепереработке

В поселке городского типа Андреевка Балаклейского района Харьковской области в воскресенье, 2 июня, случился пожар на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС сообщили, что пожар произошел из-за разгерметизации технологического оборудования, в результате чего произошла утечка газового конденсата с последующим горением. Огнем была охвачена территория площадью в 50 квадратных метров.

К тушению пожара было привлечено 6 единиц спецтехники, а также 36 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 12:12.

"Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на заводе "Кузня на Рыбальском" произошел пожар. По прибытию пожарных было установлено, что горит трюм пришвартованного корабля на площади 100 кв. м., предварительно на корабле проводились сварочные работы.

Напомним, что в Кропивницком произошло 3 взрыва на газовой заправке. В результате взрывов загорелось пять грузовых и около десяти легковых автомобилей, находившихся на стоянке вблизи, а также крыша двухэтажного здания, что находится рядом.