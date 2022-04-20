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Харьковский "Мегабанк" на грани банкротства: владельцев подозревают в финансовых манипуляциях

Фото: харьковский "Мегабанк" на грани банкротства (allkharkov.ua)
Автор: Александр Мороз

Харьковский "Мегабанк" оказался на грани банкротства и может попасть под ликвидацию. Банк стал проблемным по причине многолетних злоупотреблений правления банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономического журналиста Сергея Лямца в блоге на Цензор.Нет.

По его словам, проблемность банка возникла из-за многолетних злоупотреблений собственников и не связана с войной.

Как известно, харьковский "Мегабанк" считается одним из системных банков. Однако, в прошлом году банк не смог автоматически пройти стресс-тестирование, которое проводит регулятор, а его фактические значения нормативов балансировали на грани допустимых.

Сейчас владелец "Мегабанка", руководитель "Турбоатома" Виктор Субботин пытается списать потери банка на войну, однако проблемы у ней начались еще задолго до нее, о чем свидетельствует то, что он не прошел первый стресс-тестирование банковской системы в 2018 г. и следующее, в 2019 г., когда его потребность в дополнительном капитале составила не менее 1,5 млрд грн.

Кроме того, еще по итогам диагностики в 2015-2016 годах было выявлено, что "Мегабанк" фактически кредитовал сам себя выдавал кредиты связанным с собственником лицам. Портфель таких кредитов составил более 5 млрд грн, которые так и не были возвращены. По словам Лямца, выдавались они именно из средств вкладчиков, коммунальных и государственных предприятий.

Лямец также отмечает, что без смены менеджеров и взыскания реальных средств с связанных лиц средства рефинансирования, если их предоставит Нацбанк, будут потеряны.

В противном случае банк ждет отнесение к проблемным, и, скорее всего, ликвидация, при которой по крайней мере вкладчики-физлица получат свои деньги. Однако при обоих сценариях потери коммунальных, государственных и других предприятий, обслуживаемых в банке, будут колоссальными.

Журналист также не исключает возбуждения уголовного дела против владельца "Мегабанка" Виктора Субботина по результатам расследования.

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Харьковбанки