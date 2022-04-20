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Харківський "Мегабанк" на грані банкрутства: власників підозрюють у фінансових маніпуляціях

Фото: харківський "Мегабанк" на грані банкрутства (allkharkov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Харківський "Мегабанк" опинився на грані банкрутства й може потрапити під ліквідацію. Банк став проблемним унаслідок багаторічних зловживань правління банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економічного журналіста Сергія Лямця в блозі на Цензор.Нет.

За його словами, проблемність банку виникла через багаторічні зловживання власників та не пов’язана з війною.

Як відомо, харківський "Мегабанк" вважається одним із системних банків. Однак, торік банк не зміг автоматично пройти стрес-тестування, яке проводить регулятор, а його фактичні значення нормативів балансували на межі допустимих.

Нині власник "Мегабанку", керівник "Турбоатома" Віктор Суботін намагається списати втрати банку на війну, однак проблеми у ньому почались ще задовго до неї, про що свідчить те, що він не пройшов перше стрес-тестування банківської системи у 2018 р. і наступне, у 2019 р., коли його потреба у додатковому капіталі склала щонайменше 1,5 млрд грн.

Крім того, ще за підсумками діагностики у 2015-2016 роках було виявлено, що "Мегабанк" фактично кредитував сам себе - видавав кредити пов’язаним з власником особам. Портфель таких кредитів склав понад 5 млрд грн, які так і не були повернуті. За словами Лямця, видавались вони саме з коштів вкладників, комунальних і державних підприємств.

Лямець також наголошує, що без зміни менеджерів і стягнення реальних коштів з пов’язаних осіб кошти рефінансування, якщо їх надасть Нацбанк, будуть втрачені.

В іншому разі на банк чекає віднесення до проблемних, та, наймовірніше, ліквідація, при якій принаймні вкладники-фізособи отримають свої гроші. Однак при обох сценаріях втрати комунальних, державних та інших підприємств, що обслуговуються в банку, будуть колосальними.

Журналіст також не виключає порушеннякримінальної справи проти власника "Мегабанку" Віктора Суботіна за результатами розслідування.

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Харківбанки