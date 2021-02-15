UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Харьковский горсовет на следующей неделе прекратит полномочия Кернеса

Автор: РБК-Украина

Городской совет Харькова на следующей неделе официально прекратит полномочия Геннадия Кернеса. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Документ опубликован на сайте мэрии Харькова.

Популярные новости
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Путин заявил, что "не бросит Донбасс" 13 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине 12 февраля 2021
В РФ сообщили, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2" 14 февраля 2021
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу 12 февраля 2021
Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой 12 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021

Согласно распоряжению Терехова, на 24 февраля созывается очередная сессия городского совета. Первым пунктом в повестке дня стоит голосование за досрочное прекращения полномочий городского головы Геннадия Кернеса.

Также предполагается, что на этой сессии Кернесу присвоят звание почетного гражданина Харькова.

Напомним, Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года от осложнений COVID-19 в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение. За несколько дней до смерти у него отказали обе почки. На протяжении последних 6 лет у него были серьезные проблемы со здоровьем, после покушения весной 2014 года он передвигался на инвалидной коляске.

По закону о местном самоуправлении, функции мэра будет исполнять секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов.

Недавно замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что выборы мэра Харькова пройдут осенью 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Геннадий КернесХарьков
Читайте также
Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля, возбудили дело
Прогноз погоды