Харьковский горсовет на следующей неделе прекратит полномочия Кернеса

Городской совет Харькова на следующей неделе официально прекратит полномочия Геннадия Кернеса. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.
Документ опубликован на сайте мэрии Харькова.
Согласно распоряжению Терехова, на 24 февраля созывается очередная сессия городского совета. Первым пунктом в повестке дня стоит голосование за досрочное прекращения полномочий городского головы Геннадия Кернеса.
Также предполагается, что на этой сессии Кернесу присвоят звание почетного гражданина Харькова.
Напомним, Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года от осложнений COVID-19 в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение. За несколько дней до смерти у него отказали обе почки. На протяжении последних 6 лет у него были серьезные проблемы со здоровьем, после покушения весной 2014 года он передвигался на инвалидной коляске.
По закону о местном самоуправлении, функции мэра будет исполнять секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов.
Недавно замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что выборы мэра Харькова пройдут осенью 2021 года.