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Харківська міськрада наступного тижня припинить повноваження Кернеса

Автор: РБК-Україна

Міська рада Харкова наступного тижня офіційно припинить повноваження Геннадія Кернеса. Відповідне розпорядження підписав секретар міськради Ігор Терехов.

Документ опубліковано на сайті мерії Харкова.

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Згідно з розпорядженням Терехова, на 24 лютого скликається чергова сесія міської ради. Першим пунктом на порядку денному стоїть голосування за дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.

Також передбачається, що на цій сесії Кернесу присвоять звання почесного громадянина Харкова.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер в ніч на 17 грудня 2020 року від ускладнень COVID-19 в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування. За кілька днів до смерті у нього відмовили обидві нирки. Протягом останніх 6 років у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, після замаху навесні 2014 року він пересувався на інвалідному візку.

За законом про місцеве самоврядування, функції мера виконуватиме секретар міської ради Харкова Ігор Терехов.

Нещодавно заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що вибори мера Харкова пройдуть восени 2021 року.

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