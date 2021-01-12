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Харьковский горсовет отреагировал на скандал из-за "подделки" подписи Кернеса

Харьков, Вторник 12 января 2021 15:09
Харьковский горсовет отреагировал на скандал из-за "подделки" подписи Кернеса
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Городской совет Харькова отреагировал на скандал из-за возможной подделки подписи мэра города Геннадия Кернеса, который умер из-за осложнений от коронавируса. Харьковский городской совет призывает всех успокоиться.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета.

Эту информацию в совете назвали вбросом со стороны отдельных местных депутатов и "создателей мертворожденных политических проектов". Как говорится в заявлении, это является попыткой "дискредитировать городскую власть Харькова".

"Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота", - говорится в заявлении.

В горсовете призывают в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными.

Напомним, депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева сообщила, что правоохранители проверяют подлинность электронной подписи Геннадия Кернеса на обращении с предложением избрать Игоря Терехова секретарем харьковского горсовета. Данное обращение Кернес направил за несколько дней до смерти.

Как ранее писало РБК-Украина, Геннадий Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений COVID-19.

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Новости Украины Общество ХарьковГеннадий Кернес

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