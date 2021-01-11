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В Харькове назревает скандал из-за возможной подделки подписи Кернеса: открыто дело

Харьков, Понедельник 11 января 2021 18:06
В Харькове назревает скандал из-за возможной подделки подписи Кернеса: открыто дело
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полиция Харьковской области проверяет подлинность электронной подписи Геннадия Кернеса на обращении с предложением избрать Игоря Терехова секретарем харьковского горсовета. Данное обращение Кернес направил за несколько дней до смерти.

Об этом в Telegram сообщила депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева.

В частности, она опубликовала ответ прокуратуры на свое депутатское обращение. В нем говорится, что прокуратура рассмотрела запрос о возможной подделке электронной подписи неустановленными лицами на представлении мэра Геннадия Кернеса об избрании Терехова. Депутат настаивает, что по состоянию здоровья городской голова не мог воспользоваться подписью лично.

В прокуратуре отметили, что сведения об изложенных событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Расследование ведет полиция Харьковской области.

Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений COVID-19. За несколько дней до смерти у него отказали обе почки.

РБК-Украина писало, что теперь новым главой Харькова является Игорь Терехов.

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Новости Украины Политика Геннадий КернесКиевский городской советХарьков

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