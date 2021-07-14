Харьковский горсовет назначил Ярославского координатором подготовки к Суперкубку УЕФА-2025

"С целью возрождения, сохранения целостности и надлежащего состояния сооружений стадиона "Металлист", создания надлежащих условий для популяризации здорового образа жизни среди жителей города Харьковский горсовет решил дать согласие на принятие в коммунальную собственность территориальной громады Харькова КП "Областной спортивный комплекс "Металлист" и осуществить все необходимые для этого мероприятия", - сказано в тексте соответствующего решения.

Аналогичное решение было принято по госпредприятию "Харьков-Арена". Оба решения депутаты горсовета поддержали большинством голосов, "против" не проголосовал никто.

На заседании сессии горсовет также поддержал предложение провести в Харькове Суперкубок УЕФА в 2025 г. и назначить бизнесмена Александра Ярославского координатором подготовки к этому престижнейшему поединку между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

В своем выступлении и.о. мэра Игорь Терехов заявил, что это будет проект национального масштаба.

"Считаю, что Ярославский должен становиться сегодня координатором по этому вопросу, и мы проведем Суперкубок УЕФА 2025 года в городе Харькове совершенно на другом уровне - на мировом уровне", - отметил он.

По мнению экспертов, сегодняшние решения Харьковского городского совета в конечном итоге направлены на то, чтобы стадион и другие объекты футбольной инфраструктуры Харькова соответствовали требованиям УЕФА и могли быть сертифицированы для проведения международных матчей топ-уровня.