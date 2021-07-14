Харківська міськрада призначила Ярославського координатором підготовки до Суперкубка УЄФА-2025

"З метою відродження, збереження цілісності та належного стану споруд стадіону "Металіст", створення належних умов для популяризації здорового способу життя серед жителів міста Харківська міськрада вирішила дати згоду на прийняття в комунальну власність територіальної громади Харкова КП "Обласний спортивний комплекс "Металіст" і здійснити всі необхідні для цього заходу", - сказано в тексті відповідного рішення.

Аналогічне рішення було прийнято й щодо держпідприємству "Харків-Арена". Обидва рішення депутати міськради підтримали більшістю голосів, "проти" не проголосував ніхто.

На засіданні сесії міськрада також підтримала пропозицію провести в Харкові Суперкубок УЄФА у 2025 р. й призначити бізнесмена Олександра Ярославського координатором підготовки до цього престижного поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА.

У своєму виступі в.о. мера Ігор Терехов заявив, що це буде проект національного масштабу.

"Вважаю, що Ярославський повинен ставати сьогодні координатором з цього питання, і ми проведемо Суперкубок УЄФА 2025 року в місті Харкові абсолютно на іншому рівні - на світовому рівні", - зазначив він.

На думку експертів, сьогоднішні рішення Харківської міської ради в кінцевому підсумку спрямовані на те, щоб стадіон та інші об'єкти футбольної інфраструктури Харкова відповідали вимогам УЄФА і могли бути сертифіковані для проведення міжнародних матчів топ-рівня.