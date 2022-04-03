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Обстрелянный Харьков. Как выглядит город сегодня: фоторепортаж

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 03 апреля 2022 16:53
Обстрелянный Харьков. Как выглядит город сегодня: фоторепортаж Харьков после вражеских атак "русского мира" (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

Разрушенные здания, поваленные деревья, зияющие дырки от ракет, скелеты сожженных авто - результат жестоких вражеских атак "русского мира", что больше месяца обстреливал Харьков и его окрестности.

РБК-Украина показывает как выглядит Харьков, живущий больше месяца под непрерывными обстрелами, в фоторепортаже Getty Images.

Уже 39-й день Украина защищается от нападения российских оккупантов. “Русский мир” непрерывно продолжают бомбить украинские города и убивать гражданское население, стремясь при этом полностью уничтожить инфраструктуру украинских городов.

С первого дня войны, российские войска начали операцию по блокированию Харькова, продолжая ежедневные атаки на город и область.

Последствия обстрелов в Харькове (фото: Getty Images)

Несмотря на то, что из Харькова выехало порядка 30% мирного населения, многие вынуждены продолжать жить в порой бесчеловечных условиях обстрелянного города.

Волонтеры и коммунальщики Харькова совместными усилиями продолжают ликвидировать последствия обстрелов, разбирать завалы, убирать поваленные деревья и столбы на улицах родного города.

Харьков после вражеских атак "русского мира" (фото: GettyImages)

Вчера, 2 апреля, вражеские войска оккупантов прицельно обстреляли парк Горького, в результате чего ранения получил сотрудник “Харьковзеленстроя”.

Вражеские войска оккупантов прицельно обстреляли парк Горького в Харькове (фото: GettyImages)

По словам местных жителХарьков после вражеских атак "русского мира" (фото: GettyImages)ей в городе в сравнении с предыдущими днями было тише, однако захватчики активно проводят разведывательные операции с помощью БПЛА.

Кроме того, за минувшие сутки войска РФ более 20 раз обстреляли Харьковскую область из минометов, танков и артиллерии. Самой сложной остается ситуация в Изюме и Балаклее. В оккупации продолжают находиться Волчанск, Купянск, Шевченково, Липцы и другие города области.

Война России против Украины продолжается 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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