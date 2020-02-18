Харьковский аэропорт Ярославского вошел в ТОП-3 самых быстрорастущих в Европе

Европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe) включило Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в тройку самых быстрорастущих воздушных гаваней европейского континента среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 млн пассажиров в год по итогам деятельности в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании-администратора аэропорта "New Systems AM", входящей в группу DCH, со ссылкой на данные Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe).

"Высокую позицию в рейтинге обеспечил прирост пассажиропотока аэропорта на протяжении всего года. В 2019-м Международный аэропорт "Харьков" обслужил на 38,4% больше путешественников, чем годом ранее. По показателям декабря-2019 аэропорт "Харьков" также вошел в рейтинг: пассажиропоток в этом месяце вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сообщают в компании.

В компании также отметили, что в 2019 году харьковский аэропорт впервые в своей истории пересек рубеж в 1 млн пассажиров в год. Миллионного пассажира аэропорт принял в октябре минувшего года, когда был продемонстрирован рекордный прирост пассажиропотока по итогам одного месяца - на 70% до 140,5 тыс. человек.

Самыми популярными направлениями года из Международного аэропорта "Харьков" стали Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх, Анталия, Варшава, Вена, Тель-Авив, Гданьск, Вроцлав и Дортмунд. В 2019 году аэропорт начал сотрудничать с компаниями Ryanair, Buta Airway и практически ежемесячно анонсировал открытие новых регулярных сообщений.

Напомним, Международный совет аэропортов (ACI Europe) уже включал харьковский аэропорт Ярославского в ТОП-5 своего рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента по итогам 3 квартала 2019 года.

Ранее Александр Ярославский подтвердил журналистам, что может увеличить пропускную способность принадлежащего ему Международного аэропорта "Харьков", если возникнет такая необходимость. "У нас абсолютно все планы по расширению есть. Поверьте мне, за этим дело не станет. Все в наших руках", - отметил владелец и президент группы DCH.

Как известно, международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов, а количество обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах составило около 1,3 млн человек по итогам 2019 года.

Инвестиции в реконструкцию аэропорта предоставила группа компаний Александра Ярославского в рамках подготовки инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию аэродрома.

Харьковский аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Как писало РБК-Украина, проектная команда группы DCH в конце года начала выполнение соответствующих работ по подготовке к строительству нового аэровокзального комплекса международного уровня в городе Днепр и весной 2020 года приступит к строительным работам.