Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о приросте пассажиропотока

"Впервые за время карантинных ограничений мы фиксируем рост. Международными рейсами воспользовались 48,6 тысячи пассажиров, что на 6% больше, чем в марте 2020 года, когда показатель составлял 45,8 тысячи", - сообщили в аэропорту.

Такой результат здесь связывают с постепенным снятием ограничений на путешествия в разных странах мира. Ранее аэропорт анонсировал расширение полетной программы с марта.

С начала весны авиакомпании SkyUp Airlines, Wizz Air и Ryanair возобновили перелеты по 18 направлениям. Как следствие, возросло количество рейсов: в марте 2021 года аэропорт Ярославского обслужил 285 вылетов, что на 12% больше, чем в марте минувшего года.

Самыми популярными направлениями месяца стали Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Хургада и Берлин.

"Всё больше стран открывают свои границы для туристов и смягчают ограничения. На майские праздники для пассажиров харьковского аэропорта доступны курортные направления: уже открыты продажи билетов на регулярные рейсы в Батуми, Тбилиси (Грузия), Стамбул (Турция), Ларнаку (Кипр). Запланированы чартерные рейсы в Анталию, Бодрум, Даламан, Невшехир (Турция), Тиват (Черногория), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет)", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также из харьковского аэропорту с 31 мая начнутся регулярные авиаперелёты в Тирану (Албания), 12 июня откроются рейсы в Варну (Болгария), 10 июля - в Бургас (Болгария) от SkyUp Airlines. Эта авиакомпания планирует также с 27 мая осуществлять регулярные перелёты в Одессу, где стоимость билетов в одну сторону составляет от 605 гривен.

Как напомнили в аэропорту "Харьков", в связи с постоянно изменяющейся эпидемической ситуацией пассажирам при планировании заграничных путешествий нужно обращать внимание на правила посещения нужной страны и правила въезда в Украину.