Харьковский аэропорт Ярославского превысил докарантинные показатели

В июне 2021 общий пассажиропоток аэропорта составил 126,9 тысячи человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период докарантинного 2019 года, когда этот показатель составлял 121,4 тысячи. Рост мы фиксируем впервые с начала пандемии", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Для корректности данных все показатели текущего года сверяются с 2019 годом, который был благополучным для сферы авиационных пассажирских перевозок.

Вместе с увеличением пассажиропотока аэропорт "Харьков" на 15% увеличил количество обслуженных вылетов.

"Всего за июнь их было совершено 587, два года назад было 510. В частности, было совершено 368 международных вылетов - это на 7% больше, чем за аналогичный период 2019", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Рост пассажиропотока произошел, в частности, благодаря открытию новых направлений из Харькова. SkyUp Airlines запустила регулярные рейсы из первой столицы Украины в Ираклион (Греция), Тиват (Черногория), а также возобновила рейсы в болгарский Бургас. Pegasus Airlines наладила регулярное сообщение из аэропорта Ярославского в турецкий Бодрум - ранее по этому направлению из Харькова осуществлялись только чартерные рейсы.

Билеты уже доступны на сайтах перевозчиков, у туроператоров, на сайте или в кассах аэропорта. Но при планировании поездок все еще нужно уточнять актуальные правила посещения выбранной страны, а также правила въезда в Украину.