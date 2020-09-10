ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Харьковские ОСМД поддерживают комплекс мер по урегулированию газовых долгов

Автор: РБК-Украина

Коллективы трех ОСМД из Харькова обратился к Верховной Раде с письмом в поддержку законопроекта № 3800-1, в котором изложен механизм разрешения проблемы искусственно созданных долгов за газ теплоснабжающих организаций.

"Значительная часть долгов теплоснабжающих организаций сформирована пенями и штрафами, начисленными на имеющуюся задолженность. Эти выплаты не предусмотрены в действующих тарифах предприятий и только еще больше осложняют состояние отрасли. Неплатежи населения за отопление, заниженные тарифы на тепловую энергию, которые установлены для теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций в течение последних пяти лет, привели к невозможности своевременно рассчитываться предприятиям с поставщиком природного газа",- отмечено в обращении.

По данным "Нафтогаза", предприятия Харьковской области, которые производят тепловую энергию задолжали за газ более 4 млрд гривен.

"За счет проведения взаимозачетов, суммы безнадежной задолженности будут списаны, что приведет к финансовому оздоровдення отрасли ТКЭ. Такие шаги не требуют дополнительного финансирования из бюджета и не затрагивают кошельков потребителей", - говорится в обращении.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №3800-1, который предусматривает списание искусственных долгов за газ по всей цепочке поставок газа. В письме отмечается, что это стабилизирует деятельность предприятий ТКЭ и будет способствовать финансовому оздоровлению тепловой и газовой отраслей перед началом отопительного сезона.

"В законопроекте указано, что шаги по решению долговой проблемы позволят вернуть расчеты за коммунальные услуги на путь справедливости для потребителей коммунальных услуг - ведь рядовые украинцы не должны платить за просчеты органов государственной власти. Действие такого Закона должно распространяться на предприятия, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, других участников газового рынка, в том числе и на НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в письме.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьковгаз