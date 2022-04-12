Харьковская разработчик призвала IT-сообщество со всего мира поддержать Украину

На международной IT-конференции Swift Heroes в Италии Евгения Бондарь, iOS Tech Lead IT-команды NIX, привлекла внимание зарубежных коллег к войне в Украине.

Ежегодная конференция Swift Heroes позволяет iOS-разработчикам из разных стран делиться практическими знаниями и опытом. Мероприятие проводится уже в пятый раз. Среди участников обычно программисты из США, Великобритании, Израиля, Индии, Европы. Спикеры – представители мировых технологических компаний, включая Google, Amazon, Bluetooth, Spotify и другие. В этом году впервые от команды NIX на конференции выступала техническая эксперт Евгения Бондарь.

«Украинские IT-специалисты должны использовать любую возможность рассказать миру об ужасах, которые делает агрессор в нашем государстве»

По словам спикерши, одна из целей поездки на профильную конференцию — через личную историю рассказать иностранному IT-сообществу, как война повлияла на его жизнь и судьбы миллионов украинцев, а также трагические последствия российского вторжения на территорию Украины.

Евгения Бондарь, iOS Tech Lead в NIX:

«Я разделяю мнение, что мы как IT-специалисты должны использовать любую возможность рассказать миру о нападении россии на Украину и обо всех тех ужасах, которые агрессор делает в нашем государстве. Со всех площадок нужно подчеркивать мировую общность: эта война до сих пор продолжается. Украинцы — храбрая нация, мы все объединились, чтобы противостоять врагу. Однако нам еще нужна поддержка мероприятия — моральная, материальная, информационная. Мой главный месседж таков: если вы можете, выходите на митинги в своей стране, рассказывайте о последствиях войны в своих соцсетях, обращайтесь к местным политикам».

Кроме того, Евгения отмечает: несмотря на войну, украинский IT-бизнес — единственная отрасль, которая сейчас постоянно работает и приносит стране валютные поступления. Это значительная и очень необходимая поддержка нашей экономике. Даже в кризисные времена IT-индустрия позволяет специалистам продолжать работать удаленно, в безопасных местах, а тем, кто потерял работу из-за войны, дает возможность овладеть новыми профессиями.

Все IT-специалисты, которые продолжают работать над своими проектами, изо дня в день вносят большой вклад в победу Украины, отмечает разработчик. Не стоит специалистам забывать и о своем профессиональном развитии. Именно участие в подобных конференциях и других обучающих поездках позволяет каждому получать новый, ценный опыт.

В условиях войны IT-специалисты тоже могут улучшать свои навыки

Лекция эксперта была посвящена важности знаний об UI/UX-дизайне для iOS-разработчиков. Спикер рассказала, что инженерам полезно знать об этой сфере IT, и как полученные знания помогут команде быть на одной волне и работать эффективно.

Евгения Бондарь:

«Разработчикам следует прислушаться к дизайнерам и научиться говорить с ними на одном языке. Их идеи основываются на четких правилах. Они, как и разработчики, работают над созданием удобных, понятных и приятных глазу продуктов. Я убеждена, что современным инженерам было бы полезно разобраться в гайдлайнах Apple, принципах создания макетов, в нюансах цветографики и типографики».

Евгения уже успешно выступила с докладом по похожей теме перед украинскими IT-специалистами на NIXMultiConf — одной из крупнейших IT-конференций в Восточной Европе. На этот раз разработчик решила вынести обсуждение на международный уровень.