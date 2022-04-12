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Харківська розробниця закликала IT-спільноту зі всього світу підтримати Україну

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Вівторок 12 квітня 2022 16:47
Харківська розробниця закликала IT-спільноту зі всього світу підтримати Україну

На міжнародній IT-конференції Swift Heroes в Італії Євгенія Бондар, iOS Tech Lead IT-команди NIX, вкотре привернула увагу зарубіжних колег до війни в Україні.

Харківська розробниця закликала IT-спільноту зі всього світу підтримати Україну

Щорічна конференція Swift Heroes дозволяє iOS-розробникам з різних країн ділитися практичними знаннями та досвідом. Захід проводиться вже вп'яте. Серед учасників зазвичай програмісти зі США, Великобританії, Ізраїлю, Індії, країн Європи. Спікери — представники світових технологічних компаній, включаючи Google, Amazon, Bluetooth, Spotify та інші. Цьогоріч вперше від команди NIX на конференції виступала технічна експертка Євгенія Бондар.

«Українські IT-спеціалісти мають використовувати будь-яку можливість розповісти світові про жахи, які чинить агресор у нашій державі»

За словами спікерки, одна з цілей поїздки на профільну конференцію — через особисту історію розповісти іноземній IT-спільноті, як війна вплинула на її життя та долі мільйонів українців, а також про трагічні наслідки російського вторгнення на територію України.

Євгенія Бондар, iOS Tech Lead в NIX:

«Я поділяю думку, що ми як IT-фахівці маємо використовувати будь-яку можливість розповісти світові про напад росії на Україну та про всі ті жахи, які агресор чинить у нашій державі. З усіх майданчиків потрібно наголошувати світовій спільності: ця війна досі триває. Українці — хоробра нація, ми всі об'єдналися, щоб протистояти ворогу. Однак нам досі потрібна підтримка заходу — моральна, матеріальна, інформаційна. Мій головний меседж такий: якщо ви можете, виходьте на мітинги у своїй країні, розповідайте про наслідки війни у своїх соцмережах, звертайтеся до місцевих політиків».

Окрім того, Євгенія наголошує: незважаючи на війну, український IT-бізнес — чи не єдина галузь, яка зараз стало працює та приносить країні валютні надходження. Це значна і дуже необхідна підтримка для нашої економіки. Навіть у кризові часи IT-індустрія дозволяє спеціалістам продовжувати працювати віддалено, у безпечних місцях, а тим, хто втратив роботу через війну, надає можливість опанувати нові професії.

Усі IT-фахівці, які продовжують працювати над своїми проєктами, день за днем роблять великий внесок у перемогу України, наголошує розробниця. Не варто спеціалістам забувати і про свій професійний розвиток. Саме участь у подібних конференціях та інших навчальних поїздках дозволяє кожному отримувати новий, цінний досвід.

В умовах війни IT-спеціалісти теж можуть покращувати свої навички

Лекція експертки була присвячена важливості знань про UI/UX-дизайн для iOS-розробників. Спікерка розповіла, що інженерам корисно знати про цю сферу IT, та як отримані знання допоможуть команді бути на одній хвилі й працювати ефективно.

Євгенія Бондар:

«Розробникам варто прислухатися до дизайнерів та навчитися говорити з ними на одній мові. Їхні ідеї базуються на чітких правилах. Вони, як і розробники, працюють над створенням зручних, зрозумілих і приємних оку продуктів. Я переконана, що сучасним інженерам на базовому рівні було б корисно розібратися у гайдлайнах Apple, принципах створення макетів, у нюансах кольорографіки і типографіки».

Євгенія вже успішно виступила з доповіддю на схожу тему перед українськими IT-фахівцями на NIXMultiConf — одній з найбільших IT-конференцій у Східній Європі. Цього разу розробниця вирішила винести обговорення на міжнародний рівень.

Харківська розробниця закликала IT-спільноту зі всього світу підтримати Україну

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