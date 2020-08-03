Харьковская ОГА просит полицию усилить контроль за карантином в области

Фото: полиция в масках (РБК-Украина)

В области растет число случаев заражения

В Харьковской области наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Полиция должна усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в регионе.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Тарас Пастух, сообщает пресс-служба ОГА.

По его словам, особенно важно усилить контроль в местах массового скопления людей и в транспорте.

"Потому что многие люди обращаются по поводу того, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что скорее всего заразились в метро, ​​супермаркете или маршрутке", - отметил Пастух.

За прошлые сутки в Харьковской области зарегистрировали 88 случаев заражения коронавирусом. Рост в регионе продолжается второй день.

Ранее в Министерстве здравоохранения подтвердили, что увеличение больных COVID-19 в Украине зависит, в том числе, напрямую от общественного транспорта.

Также сообщалось, что в начале июля президент Владимир Зеленский потребовал усилить контроль за карантинными мерами в общественных местах.