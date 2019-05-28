Харьковская область возглавляет рейтинг областей

Харьковская область под руководством Юлии Светличной заняла первое место в рейтинге социально-экономического развития регионов за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Как отмечают в пресс-службе, Харьковская область третий год подряд занимает первую позицию среди областей Украины.

"Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины рассчитало общую рейтинговую оценку регионов по 62 показателям, которые сгруппированы по 12 направлениям. По результатам оценки Харьковщина подтвердила свое первое место по направлению "Доступность и качество услуг в сфере образования", а также заняла вторые места по направлениям: "Развитие малого и среднего предпринимательства", "Возобновляемая энергетика и энергоэффективность" и "Социальная защита и безопасность"", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Харьковская область осталась лидером в области образования, развития альтернативной энергетики и энергоэффективности. Область имеет самый низкий уровень безработицы в Украине, самый высокий в государстве уровень охвата населения социальными услугами и является второй по уровню занятости населения.

Кроме того, Харьковская область продемонстрировала ощутимый прогресс по нескольким ключевым направлениям. Так, за "Финансовой самодостаточностью" Харьковская область поднялась за год с 11-го на четвертое место. За "Инвестиционно-инновационным развитием и внешнеэкономической сотрудничеством" область стала 7-й (вместо 16-го места в прошлом году).

Также на несколько ступенек в рейтинге область поднялась за "Развитием инфраструктуры", "Экономической и социальной сплоченностью" и "Доступность и качество услуг в сфере здравоохранения".

За прошлый год Харьковская область смогла улучшить или подтвердить свои позиции 42 из 62 показателей, которые учитывались в рейтинге по 2018-й год. Среди ключевых показателей, по которым регион продемонстрировал положительную динамику, - индексы объемов сельскохозяйственного и промышленного производства, капитальных инвестиций и темп роста объема прямых иностранных инвестиций. По темпу роста доходов местных бюджетов Харьковщина с 16-го места за год поднялась на второе, а по темпам роста объема принятого в эксплуатацию жилья - с 13-го на 3-е место.