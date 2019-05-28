Харківська область очолює рейтинг областей

Харківська область під керівництвом Юлії Світличної зайняла перше місце в рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОДА.

Як відзначають в прес-службі, Харківська область третій рік поспіль займає першу позицію серед областей України.

"Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України розрахувало загальну рейтингову оцінку регіонів за 62 показників, які згруповані за 12 напрямами. За результатами оцінки Харківщина підтвердила своє перше місце за напрямом "Доступність і якість послуг у сфері освіти", а також посіла другі місця за напрямками: "Розвиток малого і середнього підприємництва", "Відновлювана енергетика та енергоефективність" та "Соціальний захист та безпека"", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Харківська область залишилася лідером в галузі освіти, розвитку альтернативної енергетики та енергоефективності. Область має найнижчий рівень безробіття в Україні, найвищий у державі рівень охоплення населення соціальними послугами і є другою за рівнем зайнятості населення.

Крім того, Харківська область продемонструвала відчутний прогрес за кількома ключовими напрямами. Так, за "Фінансовою самодостатністю" Харківська область за рік піднялася з 11-го на четверте місце. За "Інвестиційно-інноваційним розвитком і зовнішньоекономічною співпрацею" область стала 7-й (замість 16-го місця в минулому році).

Також на кілька сходинок у рейтингу область піднялася за "Розбудовою інфраструктури", "Економічною та соціальною єдністю" і "Доступність і якість послуг у сфері охорони здоров'я".

За минулий рік Харківська область змогла поліпшити або підтвердити свої позиції 42 з 62 показників, які враховувалися в рейтингу по 2018-й рік. Серед ключових показників, за яким регіон продемонстрував позитивну динаміку, - індекси обсягів сільськогосподарського і промислового виробництва, капітальних інвестицій та темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій. За темпами зростання доходів місцевих бюджетів Харківщина з 16-го місця за рік піднялася на друге, а за темпами зростання обсягу прийнятого в експлуатацію житла - з 13-го на 3-е місце.