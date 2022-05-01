Харьковская область страдает от обстрелов: в эти сутки - 3 погибших и 8 раненых

По его словам, горячее всего на территории Харьковщины по Изюмскому направлению. Там враг продолжает попытки вести наступательные действия.

"Благодаря эффективным действиям наших защитников, эти попытки неудачны. Сегодня российские оккупанты в очередной раз понесли большие потери в живой силе и технике", - сообщает Синегубов.

Кроме того, агрессор вел обстрел позиций ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка, и понес большие потери в районе поселка Старый Салтов.

"Напоминаю, что опасность обстрелов на Харьковщине является очень высокой. Оставайтесь по возможности в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не находитесь на улице без насущной необходимости", - сказал Олег Синегубов.