Харківська область потерпає від обстрілів: цієї доби - 3 загиблих і 8 поранених

За його словами, найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку. Там ворог продовжує спроби вести наступальні дії.

"Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці", - повідомляє Синєгубов.

Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.

"Нагадую, що небезпека обстрілів на Харківщині є дуже високою. Залишайтеся по можливості в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою, не перебувайте на вулиці без нагальної необхідності", - сказав Олег Синєгубов.