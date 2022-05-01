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Харківська область потерпає від обстрілів: цієї доби - 3 загиблих і 8 поранених

Фото: Харків після обстрілу (nexta.live)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка. Унаслідок цих обстрілів загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку. Там ворог продовжує спроби вести наступальні дії.

"Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці", - повідомляє Синєгубов.

Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.

"Нагадую, що небезпека обстрілів на Харківщині є дуже високою. Залишайтеся по можливості в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою, не перебувайте на вулиці без нагальної необхідності", - сказав Олег Синєгубов.

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