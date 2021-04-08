UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Харьковская область сегодня-завтра может попасть в "красную" зону карантина, - KSE

Автор: Андрей Василюк

Харьковская область по состоянию на 8 апреля имеет все показатели для попадания в "красную" зону карантина. Сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой регион могут отнести в "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Об этом заявил эксперт Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Мы ожидаем, что сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, и будет принято решение об отнесении Харьковской области в "красный" уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.

Он отметил, что сейчас в области есть все условия для принятия такого решения.

Напомним, Запорожская и Хмельницкая области с пятницы, 9 апреля, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регионы вошли в "красный" уровень эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

С 9 апреля в регионах будут действовать усиленные ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков, магазинов и так далее. Кроме того, в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Для стабилизации ситуации с COVID в Киеве нужно до четырех недель, - эпидемиолог
Черкасская область остается в "оранжевой зоне". Но просит точечно усилить карантин
Ситуация с заболеваемостью COVID в ряде регионов не стабилизируется до 16 апреля
Прогноз погоды