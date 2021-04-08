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Харківська область сьогодні-завтра може потрапити в "червону" зону карантину, - KSE

Автор: Андрій Василюк

Харківська область станом на 8 квітня має всі показники для потрапляння в "червону" зону карантину. Сьогодні-завтра відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій регіон можуть віднести до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

Про це заявив експерт Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Ми очікуємо, що сьогодні-завтра відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по Харківській області, і буде прийнято рішення про віднесення Харківської області до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки", - сказав Ганиченко.

Він зазначив, що наразі в області є всі умови для прийняття такого рішення.

Нагадаємо, Запорізька та Хмельницька області з п'ятниці, 9 квітня, вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіони увійшли в "червоний" рівень епіднебезпеки за показниками захворюваності на коронавірус.

З 9 квітня в регіонах будуть діяти посилені обмеження. Зокрема, буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів тощо. Крім того, в регіонах цієї зони діє обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на роботу громадського транспорту.

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