Харківська область сьогодні-завтра може потрапити в "червону" зону карантину, - KSE

Харківська область станом на 8 квітня має всі показники для потрапляння в "червону" зону карантину. Сьогодні-завтра відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій регіон можуть віднести до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

"Ми очікуємо, що сьогодні-завтра відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по Харківській області, і буде прийнято рішення про віднесення Харківської області до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки", - сказав Ганиченко.

Він зазначив, що наразі в області є всі умови для прийняття такого рішення.