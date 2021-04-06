Харьковская область на пороге "красной" зоны: локдаун могут ввести на этой неделе

"Сегодня - первый день, когда мы официально отвечаем "красной" зоне", - заявил он.

По словам Черняка, если в течение трех дней два эпидемических показателя будут соответствовать "красному" уровню, то в Харьковской области придется ужесточать карантинные ограничения.

"Если еще 2 дня, как определен, мы пробудем, то, безусловно, на этой неделе у нас будет объявлена "красная" зона. Это за собой повлечет соответствующие последствия", - пояснил чиновник ОГА.

Как отметил Черняк, ситуация с коронавирусом в Харьковской области продолжит ухудшаться.

"Мы думаем, что будет еще хуже ситуация. Мы видим, что мы сегодня устанавливаем антирекорды. Сказать, что все - мы уже не на пике и сейчас будет легче... Мы так не думаем", - добавил он.

Сейчас в "красной" зоне находятся: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местные власти могут самостоятельно ограничивать работу транспорта.