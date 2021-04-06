RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Харківська область на порозі "червоної" зони: локдаун можуть ввести цього тижня

Автор: Дмитро Левицький

Харківська область цього тижня може офіційно опинитися у "червоній" зоні карантину. Сьогодні два епідемічні показники області почали відповідати "червоному" рівню.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає телеканал "Об'єктив".

"Сьогодні - перший день, коли ми офіційно відповідаємо "червоній" зоні", - заявив він.

За словами Черняка, якщо протягом трьох днів два епідемічні показники будуть відповідати "червоному" рівню, то в Харківській області доведеться посилювати карантинні обмеження.

"Якщо ще 2 дні, як визначено, ми пробудемо, то, безумовно, цього тижня у нас буде оголошена "червона" зона. Це за собою потягне відповідні наслідки", - пояснив посадовець ОДА.

Як наголосив Черняк, ситуація з коронавірусом в Харківській області продовжить погіршуватися.

"Ми думаємо, що буде ще гірша ситуація. Ми бачимо, що ми сьогодні встановлюємо антирекорди. Сказати, що все - ми вже не на піку і зараз буде легше... Ми так не вважаємо", - додав він.

Наразі в "червоній" зоні перебувають: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також там обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Нагадаємо, водночас з "червоної" зони карантину найближчим часом можуть вийти західні області України, які першими зіткнулися з третьою хвилею коронавірусу.

На порозі "червоної" зони коронавірусу опинилася і Хмельницька область. Сьогодні там почали розгортати мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківКарантинКоронавірусЛокдаун
Читайте також
В Чернігові найважча ситуація з захворюваністю на COVID-19 за весь час, - міськрада
Івано-Франківська область може повернутись в "помаранчеву" зону, але є умова
Прогноз погоди