Карта войны в Украине на 7 сентября: что изменилось на фронтах

Украинские военные начали бои на западе от Балаклеи. Также враг заявил о потере населенного пункта Волоховый Яр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap .

Согласно данным карты, вчера начались бои к западу от Балаклеи (Харьковская область). Также россияне заявили о потере Вербовки и Яковенкове. Под контролем ВСУ остается и Майорское. При этом враг имеет определенные успехи у Славного.

Кроме того, украинские бойцы 128 бригады освободили Нововознесенское в Херсонской области.

По состоянию на полдень 7 сентября враг заявил о потере Волохового Яра.

Карта от британской разведки

По данным британцев, украинские военные продолжают штурмовать врага на юге. Ожесточенные бои идут на трех направлениях. Судя по карте, украинские войска вплотную подошли к Снигиревке (Херсонская область).

Что касается наступления российской армии, то незначительные успехи у врага наблюдаются на востоке Украины. Там оккупанты таке пытаются продвинуться на трех направлениях