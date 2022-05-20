Под Харьковом вспыхнули гаражи из-за вражеского обстрела

"В 04:44 в результате попадания вражеского снаряда вспыхнули гаражные боксы в поселке Малая Даниловка Харьковского района области. Пламя охватило 6 гаражей на площади около 150 кв. м, в которых сгорело 4 легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

Указано, что спасателям удалось локализовать огонь в 06:03 и полностью ликвидировать его в 07:31.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Фото: под Харьковом загорелись гаражи из-за вражеского обстрела (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, вчера российские войска увеличили количество обстрелов населенных пунктов Харьковской области. Пять человек получили ранения различной степени тяжести, еще один человек погиб.

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