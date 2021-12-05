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Под Харьковом с восьмого этажа упал лифт с людьми

Автор: Александр Мороз

В Песочине Харьковской области с восьмого этажа упал лифт. На момент инцидента в нем находились четыре человека, они не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что накануне вечером четыре человека, в том числе 3-летний ребенок, зашли в лифт, который вызвали на 8 этаж многоквартирного дома.

"Установлено, что при движении лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесные повреждения никто из них не получил", - говорится в сообщении.

Открыто дело по статье "нарушение правил использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". Максимальное наказание предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, весной в Одессе оборвался лифт, в котором находились восемь человек. Все они остались живы.

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Харьков