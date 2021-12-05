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Під Харковом з восьмого поверху впав ліфт з людьми

Автор: Олександр Мороз

У Пісочині Харківської області з восьмого поверху впав ліфт. На момент інциденту в ньому знаходилися чотири особи, вони не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що напередодні ввечері чотири особи, в тому числі 3-річна дитина, зайшли в ліфт, який викликали на 8 поверх багатоквартирного будинку.

"Встановлено, що при русі ліфт почав спускатися з великою швидкістю і зупинився нижче першого поверху. Приблизно через 15 хвилин сім'я самостійно вибралася з кабіни. Тілесні ушкодження ніхто з них не отримав", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за статтею "порушення правил використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". Максимальне покарання передбачає до 3 років обмеження волі.

Нагадавши, навесні в Одесі обірвався ліфт, в якому знаходилися вісім осіб. Всі вони залишилися живі.

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Харків