Под Харьковом похитили известного писателя и его сына. Прокуратура возбудила дело

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по факту похищения украинского писателя Владимира Вакуленко и его сына. Оккупанты схватили их в Изюме по доносу местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области .

Ранее бывшая супруга Ирина Новицкая писателя сообщила , что на Вакуленко написали донос местные жители. По ее словам, его схватили либо российские захватчики, либо представители оккупационных властей.

По данным следствия, оккупанты похитили писателя в конце марта, после захвата села Капитовка Изюмского района. В настоящее время местонахождение Вакуленко неизвестно.

"Изюмской окружной прокуратурой Харьковской области осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту похищения человека (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отметим, после захвата Изюма оккупанты начали принудительно вывозить местных жителей в Россию.

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