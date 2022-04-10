Під Харковом викрали відомого письменника і його сина. Прокуратура порушила справу

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом викрадення українського письменника Володимира Вакуленка та його сина. Окупанти схопили їх в Ізюмі за доносом місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області .

Раніше колишня дружина Ірина Новицька передавати , що на Вакуленка написали донос місцеві жителі. За її словами, його схопили або російські загарбники, або представники окупаційної влади.

За даними слідства, окупанти викрали письменника наприкінці березня, після захоплення села Капітівка Ізюмського району. На даний час місцезнаходження Вакуленка невідоме.

"Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення людини (ч.1 ст. 146-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, після захоплення родзинок окупанти почали примусово вивозити місцевих жителів до Росії.

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