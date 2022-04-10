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Під Харковом викрали відомого письменника і його сина. Прокуратура порушила справу

Фото: окупанти викрали письменника Володимира Вакуленка, порушено справу (facebook.com/iryna.novitska.1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом викрадення українського письменника Володимира Вакуленка та його сина. Окупанти схопили їх в Ізюмі за доносом місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

"Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення людини (ч.1 ст. 146-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, окупанти викрали письменника наприкінці березня, після захоплення села Капітівка Ізюмського району. На даний час місцезнаходження Вакуленка невідоме.

Раніше колишня дружина Ірина Новицька передавати, що на Вакуленка написали донос місцеві жителі. За її словами, його схопили або російські загарбники, або представники окупаційної влади.

Відзначимо, після захоплення родзинок окупанти почали примусово вивозити місцевих жителів до Росії.

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