Под Харьковом на переезде поезд столкнулся с автомобилем: есть погибший

В селе Ржавчик (Харьковская область) железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автомобиля. В результате чего погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"29 декабря около 08:00 на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района произошло столкновение скоростного электропоезда сочетание "Близнецы-Харьков" под управлением 34-летнего машиниста и автомобиля "ГАЗ-2752" под управлением 39-летнего жителя г. Первомайский", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, который не оборудован шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора.
"Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте", - рассказывают в полиции.
Сейчас открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ.
Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Фото: под Харьковом на переезде поезд столкнулся с авто: есть погибший (hk.npu.gov.ua)