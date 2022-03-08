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Под Харьковом ликвидированы российский генерал и ряд старших офицеров

Автор: Владимир Костырин

Возле Харькова ВСУ во время боев нанесли оккупантам существенные потери, в том числе среди высшего командного состава армии РФ. Был ликвидирован российский военачальник, генерал-майор Виталий Герасимов, и ряд других старших офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

"Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов - российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России", - говорится в сообщении.

Кроме того, ряд старших офицеров российской армии также были убиты и ранены.

В ГУР уточнили, что российский генерал Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне, также в военной операции РФ в Сирии. Учавствовал в захвате крымского полуострова - имел медаль "за возвращение Крыма".

"Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей", - рассказали в разведке.

Прослушать аудиоперехват можно по этой ссылке.

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