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Под Харьковом ликвидировали командира российской 200-й бригады

Фото: российские войска несут потери в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира российской 200-й отдельной мотострелковой бригады Дениса Курило. Он погиб в боях под Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"В боях под Харьковом ВС Украины ликвидирован командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковник Денис Курило", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 200 бригада понесла наибольшие потери во время войны против Украина. По имеющимся данным, были уничтожены две батальонные тактические группы этой бригады. Общие потери личного состава превысили 1500 военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска уничтожили батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады. В данной группе из 648 человек выжили всего трое.

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ХарьковВойна России против Украины