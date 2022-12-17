У Харкові зупинили рух метро

Харківський метрополітен у суботу, 17 грудня, тимчасово припинив рух поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення метрополітену.
"Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
Причини зупинення руху не повідомляють.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з обстрілом у деяких регіонах зникло світло.
Станом на ранок 17 грудня ситуація з електропостачання трохи покращилася. Зокрема, у Києві вже відновили водопостачання та запустили метро. А ось тепло та світло є не у всіх мешканців столиці.
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