У Харкові завтра відновлюють роботу метро
Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської міської ради.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин. Трамваї та тролейбуси поки що не курсуватимуть.
З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.
З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:
- №7 (трол.) (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - ст. м. "Армійська");
- №20 (ст. м. "Наукова" - лікарня швидкої допомоги);
- №22 (ст. м. "Холодна гора" - вул. Радіотехнічна);
- №28 (ст. м. "Імені О. С. Масельського" - вул. Краснодарська);
- №32 (ст. м. "Захисників України" - пр. Дзюби);
- №33 (пр. Жуковского - ст. м. "Наукова");
- №69 (вул. Астрономічна - ст. м. "Університет");
- №45 (трол) (РК "з/с Рогань" - ст. м. "Індустріальна");
- №57 (ст. м. "Центральний ринок" - пр. Дзюби);
- №58 (вул. Золочівська - Новоселівка);
- №63 (602 м/р - вул. Клочківська);
- №67 (ст. м. "Холодна гора" - ст. м. "Центральний ринок");
- №68 (ст. м. "Проспект Гагаріна" - вул. Колекторна);
- №72 (пр. Слави - ст. м. "Центральний ринок");
- №99 (медучилище - ст. м. "Холодна гора");
- №112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ);
- №170 (з/с "Основа" - вул. Наталії Ужвій);
- №128 (ст. м. "Проспект Гагаріна" - вул. Біологічна);
- №140 (ст. м. "Центральний ринок" - вул. Беркоса);
- №204 (вул. Наталії Ужвій - АС "Індустріальна");
- №206 (вул. Наталії Ужвій - АС "Героїв Праці");
- №208 (Велика Данилівка - АС "Героїв Праці");
- №222 (вул. Світла - АС "Героїв Праці");
- №243 (ст. м. "Холодна гора"- пансіонат);
- №260 (з/с "Основа" - ст. м. "Захисників України");
- №272 (вул. Світла - пл. Конституції);
- №273 (ст. м. "Холодна гора" - Липовий Гай);
- №281 (вул. Краснодарська - ст. м. "Академіка Барабашова");
- №296 (П'ятихатки - пр. Незалежності);
- № 51 (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - РК "вул. Зубарєва");
- №52 (РК "вул. Дванадцятого Квітня" - РК "759 м/р");
- №147 (м/р "Горизонт" - ст. м. "Проспект Гагаріна");
- №266 ( ст. Л. Толстого - АС "Героїв Праці");
- №24 (трол.) (602 м/р - ст. м. "Академіка Барабашова");
- №52 (вул. Гарібальді - ст. м. "Студентська");
- №5 (трол.) (аеропорт - ст. м. "Проспект Гагаріна");
- №88 (пр. Перемоги - ст. м. "Наукова");
- №221 (пр. Перемоги - ст. м. "Держпром").
Нагадаємо, що під час масованої атаки 9 березня російські випустили по Харкову 11 ракет. Внаслідок чого місто залишилось без води, світла та теплопостачання.
Також ми повідомляли, що у Харкові через ракетну атаку зупинився весь електротранспорт.
Додамо, цієї ночі у Харкові енергетикам вдалося заживити 100% споживачів. Тим часом електротранспорт в місті поки ще не працює.
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