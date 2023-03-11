У Харкові завтра відновлюють роботу метро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської міської ради.

З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин. Трамваї та тролейбуси поки що не курсуватимуть. З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 9 березня російські випустили по Харкову 11 ракет. Внаслідок чого місто залишилось без води, світла та теплопостачання.

Також ми повідомляли, що у Харкові через ракетну атаку зупинився весь електротранспорт.

Додамо, цієї ночі у Харкові енергетикам вдалося заживити 100% споживачів. Тим часом електротранспорт в місті поки ще не працює.

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